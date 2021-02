Zaia in diretta oggi: «Cts decida secondo scienza, basta con i pierini di turno».

Coronavirus Veneto, il governatore Luca Zaia in diretta dalla Protezione civile di Marghera, oggi 24 febbraio 2021, fa il punto sull'emergenza Coronavirus in Veneto. Lunedì per la prima volta dopo 52 giorni ininterrotti di cali dell'ospedalizzazione, il bollettino regionale ha registrato un'impennata non tanto di casi quanto di ricoveri: tra lunedì e martedì si sono registrati 46 nuovi ricoveri nelle aree non critiche, per una occupazione totale di 1.255 posti letto. Sul tavolo anche i nuovi parametri in arrivo per la classificazione in fasce e dei ristori più veloci: due temi su cui le Regioni stanno sollecitando il governo che dovrebbe rispondere con un imminente nuovo decreto. Quanto alla necessità di recuperare vaccini supplementari, dopo il venir meno dell'offerta da 27 milioni di dosi di siero Pfizer, Zaia ribadisce che «la partita non è chiusa».

Al punto stampa presenti Carmela Palumbo, direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto e il dottor Tonon.

IL BOLLETTINO Covid Veneto: 1682 nuovi positivi e 50 morti nelle ultime 24 ore. Zaia: «Gli esperti del Cts e dell'Istituto superiore di Sanità decidano secondo scienza, ma poi basta con i pierini di turni». Vaccini, «in Veneto abbiamo utilizzato il 43% di quelli disponibili, in altre Regioni se lo sognano».

