Coronavirus Veneto, Luca Zaia in DIRETTA Facebook: cosa ha detto oggi il presidente della Regione

Coronavirus in Veneto . Il punto di Luca Zaia oggi, 20 marzo 2020 . Cosa ha detto il presidente della Regione Veneto durante l'incontro in diretta Facebook. Il presidente Zaia fa il punto dei dati di giornata, la situazione è grave: «Qualcuno forse non si è accorto della gravità di quello che sta accadendo: abbiamo 1.070 letti sottratti alla degenza ordinaria e dedicati ai malati di Covid-19. Questo è il risultato della pandemia, avere mille persone in ospedale, 236 in terapia intensiva: un quarto dei pazienti in Veneto finisce intubato».

«Stanno affluendo, con la consueta generosità e senso di solidarietà dei Veneti, tante offerte di sostegno al sistema sanitario impegnato nell'immane sforzo di fronteggiare il #coronavirus. Questo è grande segnale di una comunità coesa! Grazie a tutti!»: È quanto scrive il governatore del Veneto, Luca Zaia in un tweet, ringraziando tutti i donatori che stanno inviando piccole e grandi offerte alla sanità veneta per contrastare il Covid 19.

Ieri Zaia aveva annunciato l'arrivo di ordinanze restrittive da parte della Regione, qualora il governo non avesse deciso di emanarne prima: la firma dell'ordinanza del Veneto era stata prevista proprio per oggi.

I numeri del contagio in Veneto oggi

Coronavirus Veneto, ultime notizie su contagio e vittime nella giornata di oggi, 20 Marzo 2020. Sale ulteriormente il numero dei contagi nella nostra regione: il totale registrato questa mattina è di 4.031 casi positivi, (+280 rispetto a ieri alle 17). Una vittima in più a Verona nell'ospedale di Borgo Roma. Un nuovo contagiato a Vo' dopo cinque giorni senza casi positivi (LEGGI IL BOLLETTINO)

Coronavirus, Zaia: cosa ha detto oggi

casi positivi al Coronavirus sono stati riscontrati nel reparto di Ostetricia dell'ospedale Ca' Foncello

il servizio non viene interrotto

Alcunidi Treviso, ma. Lo precisa oggi, sul proprio profilo Facebook, il presidente del Veneto Luca Zaia, pubblicando anche un video degli operatori del reparto. «A seguito di alcune positività registrate - precisa Zaia - tutti gli operatori, a massima garanzia delle partorienti, sono stati sottoposti a tampone. Il personale in servizio è completamente negativo al test, test che viene periodicamente ripetuto. Non sono state sospese le visite prenatali, l'attività si svolge regolarmente». Gli addetti dell'Ostetricia, conclude Zaia, sono «grandissimi professionisti che assistono ogni giorno le mamme e i loro piccoli regalando loro momenti di tranquillità e serenità pur nell'emergenza che ci troviamo a fronteggiare».

Mascherine gratis in Veneto, dove si trovano

Mascherine

Oltre a quelle che saranno fornite, in base all'accordo, da Grafica Veneta, il Veneto «non esclude di comprare ancora mascherine. Sono dispositivi di protezione individuale e al momento non sono delle mascherine chirurgiche. Si sta cercando di fare anche questa certificazione perchè le caratteristiche siamo convinti ci siano». Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia. «Se il ministero della salute riconoscerà questa caratteristica - aggiunge - potranno entrare negli ospedali come ausili per gli operatori». Il governatore annuncia che «si sta valutando» la disponibilità offerta dagli edicolanti alla loro distribuzione ai cittadini.

nelle edicole? Gli edicolanti ci hanno dato la disponibilità, grazie, stiamo valutando perché il rischio è che si formino code alle edicole e si diffonda il contagio».

Come verranno distribuite

Si è già messa in moto la macchina della Regione per la distribuzione dei due milioni di nuove mascherine , prodotte gratuitamente da Grafica Veneta S.p.a. grazie all'imprenditore Fabio Franceschi. Gli assessorati competenti hanno scritto ai Comuni, ai Centri per anziani, alle case di riposo, con indicazioni pratiche per la distribuzione. Al momento sono dispositivi di protezione individuale, se il Ministero ci darà la certificazione saranno mascherine chirurgiche e potranno entrare.

Le forniture verranno consegnate alle singole Amministrazioni comunali a cura della Protezione Civile: i sindaci dovranno favorirne la distribuzione il più capillare possibile.

Nelle strutture per anziani e disabili, la distribuzione sarà direttamente a cura di Grafica

Sarà invece Azienda Zero a distribuire alle Ullss le mascherine per la consegna, all’esterno delle strutture, alle persone che, per qualsiasi motivo, frequentino gli Ospedali.

