Zaia: emergenza coronavirus, subito 215 assunzioni nella sanità veneta

VENEZIA - Assunzione immediata a tempo indeterminato per 215 figure professionali della sanità, per far fronte ai maggiori carichi di lavoro legati all'emergenza coronavirus. Lo ha deciso il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, utilizzando i poteri derivatigli dall'essere Soggetto Attuatore per l'emergenza coronavirus in Veneto, e attingendo con procedura d'urgenza ai candidati risultati idonei nelle graduatorie dei concorsi già effettuati da Azienda Zero. © RIPRODUZIONE RISERVATA