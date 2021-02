Coronavirus in Veneto, 241 nuovi positivi (127 nella notte) e 11 morti (2 nella notte) nelle 24 ore. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 del 15 febbraio. Il totale dei positivi oggi è di 24.810, le vittime da inizio epidemia è di 9509. Ricoverati in ospedale: 1433, 148 in terapia intensiva

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO--->LEGGI E SCARICA

Ultimo aggiornamento: 14:18

