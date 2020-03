Coronavirus Veneto, Zaia diretta cosa ha detto oggi 25 marzo 2020. «Aspettiamo incremento di contagio e vittime»

Coronavirus Veneto , la DIRETTA Facebook del 25 marzo 2020 del presidente della Regione Luca Zaia . «Inizia a salire il numero dei dimessi, purtroppo 258 cittadini hanno perso la vita. Siamo due giorni indietro rispetto al modello matematico di contagio. Ci aspettiamo un incremento di infettati e vittime».

La lingua dei segni debutta nel breafing per la stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia sull'emergenza Coronavirus. Stamane il governatore sta parlando affiancato da una insegnante che traduce quanto detto nella lingua dei segni.

Aziende. Da rivedere le chiusure attuali, servono deroghe

«Le chiusure attuali vanno interpretate anche con ulteriori deroghe». Lo afferma a 'L'Aria che tirà, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Il governatore fa l'esempio in Veneto di «una ditta che ci produce letti per la terapia intensiva che ha bisogno di un impianto di stampaggio di materie plastiche, che risulta chiuso». «Bisogna rivedere le filiere», conclude.

Ventilatori, chiesti 200 e arrivati 49

«Abbiamo chiesto 200 ventilatori e ad oggi ne sono arrivati 49». Lo afferma a 'L'Aria che tirà, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Il Veneto, ricorda il governatore, «ha investito tanto sulla terapia sub intensiva per portare, come ultima spiaggia, il paziente alla ventilazione forzata. Ciò si è rivelato strategico». Zaia sottolinea che i letti di terapia intensiva sono stati aumentati da «200 a 1600».

IL BOLLETTINO DI OGGI

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino del 25 Marzo 2020. Le ultime notizie sul Gazzettino.it. E' stata una notte tragica, quella appena passata, per la nostra Regione: sono state 21 le vittime del virus. I decessi si sono registrati 1 nell'ospedale dell'università di Padova, 5 nell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona - Borgo Roma, 4 nell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona - Borgo Trento, 1 nell'ospedale di Vittorio Veneto, 2 nell'ospedale di Dolo, 2 nell'ospedale di Schiavonia, 2 nell'ospedale di Vicenza, 1 nell'ospedale di Valdagno, 3 nell'ospedale di Legnago. I contagiati a quota 6.442 (+373), oltre 17mila in isolamento. (LEGGI TUTTO)

LA MAPPA DEL CONTAGIO - GUARDA



Coronavirus Veneto, cosa ha detto Zaia oggi

Abbiamo la necessità di continuare a non abbassare la guardia. Arriveremo a un punto nel quale i ricoverati saranno inferiori ai dimessi, quello è il punto, abbiate fiducia, la sanità del Veneto funziona ed è pubblica al 95%. Oggi abbiamo un punto con il governo epr un nuovo decreto, immagino arrivino nuove restrizioni, a tutt'oggi restano valide quelle che ci sono, per chiusura negozi la domenica e passeggiate.

Deroga per bambini e ragazzi autistici, badanti e assistenza medica a casa

Sto valutando i casi di figli autistici che hanno necessità di far fare la passeggiata, lunga, ai ragazzi, stiamo valutando una deroga. Eccezioni previste anche per le pratiche mediche o fisiatriche a domicilio, o assistenza alla persona.

Più poteri alle Regioni per le ordinanze restrittive

Devo ancora vedere il testo ma mi risulta che siano accettate ordinanze restrittive a tempo concordate con il governo. Cerchiamo di capire cosa verrà fuori dal prossimo decreto e poi valutiamo.



Contagio, Veneto 2 giorni indietro rispetto modello

Siamo indietro di due giorni rispetto al modello matematico del contagio in Veneto, questo è un buon dato: quello ceh doveva succedere 2 giorni fa accade oggi. Ma la cura è sempre restare a casa. Meno contatti abbiamo e meno danni fa il coronavirus.

Impennata di decessi, era prevista?

Era prevista, il modello è ancora più chiaro per i prossimi giorni, nessuno deve dormire sonni tranquilli. Protezioni, distanza di sicurezza, gel, ci sono regole da rispettare. Noi non siamo felici con 258 morti, anceh se finissero qui, è già una sconfitta. Siamo preoccupati, il modello ci dice che ci sarà una costanza di incremento di contagiati, patologici e mortalità.

Donazioni, 3 milioni da De Longhi

Abbiamo acquistato 100mila kit istantanei e 100mila ce li hanno donati. Grazie alle donazioni, ancora una volta, ne abbiamo un paio grosse: il gruppo De Longhi versa 3 milioni di euro, 2 al conto corrente della regione, 1 tramite l'associazione mio figlio più dedicato a Treviso. Giuseppe e Fabio De Longhi, a loro voglio dire grazie oggi.

Dibattito respiratori

Abbiamo fatto un censimento dei respiratori dei veterinari, non togliamo a quelli che servono per le urgenze veterinarie. Anche io con il mio cane ho rimandato l'intervento che doveva fare un mese fa, quindi a chi fa commenti volgari dico "prima di parlar, tasi".

Pronti con l'ospedale di Padova

E' arrivata la Vas, abbiamo firmato l'accordo, andiamo a realizzare il nuovo policlinico universitario.

Sperimentazione Avigan in Veneto

Lo faremo a Padova, dove stiamo già sperimentando altri 6 farmaci. Non è ancora iniziata perché stiamo aspettando il protocollo dell'Aifa. Il farmaco dell'artrite reumatoide sembra dare risultati positivi, ma lo dico da uomo di strada, non abbiamo trovato la cura. Avigan, Speranza: «Sì dell'Aifa alla sperimentazione contro il coronavirus» ma Burioni avverte: «Efficacia non certa»

