Veneto, tamponi record: 378mila test, nelle case di riposo già chiuso il secondo "giro"

, sono già 378.509 ifatti per la ricerca dei positivi al SarsCov2 effettuati fino ad oggi, domenica 3 maggio, in Veneto. Lo ha reso noto il governatore Luca Zaia, nel consueto briefing con la stampa. Anche nei giorni festivi, ha spiegato Zaia, è stata effettuata una media quotidiana di 7.000 tamponi, «abbiamo finito - ha aggiunto - anche il secondo giro di test nelle case di riposo, con i lavoratori, e si continua. Si fanno tutti i giorni i tamponi, e abbiamo l'obiettivo di chiudere i giri entro 15 giorni».Il Veneto è la Regione dove si sono fatti più tamponi per la ricerca dei positivi al virus, una pratica essenziale soprattutto nella "fase 2" che serve a scoprire i nuovi casi il più rapidamente possibile, per isolarli in quarantena e impedire il diffondersi dell'epidemia. Il Veneto, per numero di tamponi, è allo stesso livello della Germania e supera di numerose volte la media italiana rispetto alla popolazione.