Una sola regola: il. Come in fabbrica, come negli stabilimenti, come in tutti gli altri posti di lavoro. E poi mascherine eigienizzante. E, soprattutto, buon senso. Il Veneto lunedì prossimo vuole riaprire tutte le attività economiche, anche le spiagge , cercando di coniugare due elementi: la sicurezza sanitaria con il distanziamemto sociale già codificato dall'Istituto Superiore di Sanità nei precedenti accordi tra parti datoriali e sociali (cioè il metro) e la volontà di non aggravare la burocrazia. Non è detto che a Roma accetteranno di accantonare le linee guida dell'Inail, ma l'obiettivo della Regione per ora è questo. Ed è un proposito che ha preso ancora più vigore dopo aver visto, ieri sera, le disposizioni centrali per parrucchieri ed estetiste: la bellezza di 18 pagine.Il piano veneto, pur nella sua semplicità, sarà presentato nei dettagli oggi. L'assessore Manuela Lanzarin, con i colleghi Federico Caner, Roberto Marcato, Giuseppe Pan, Elena Donazzan, Elisa De Berti e Gianluca Forcolin, si è limitata ad annunciarlo nella riunione tenutasi ieri pomeriggio con i sindacati e le associazioni di categoria, sostenendo che le schede dell'Inail, come già detto dal presidente Luca Zaia, sono «inapplicabili». «Stiamo preparando un documento regionale, domani (oggi, ndr) ve lo faremo avere», ha detto l'assessore. Scatenando però reazioni opposte. L'Emilia Romagna, intanto, ha battuto il Veneto presentando ieri il piano per le riaperture del 18 maggiola regola del metro è confermata.L'AUT AUTNei corridoi della Protezione civile di Marghera, che da quasi tre mesi è diventata la sede staccata di Palazzo Balbi, si vociferava di un'intesa già raggiunta con le categorie del settore turistico. In realtà, Fipe, Federalberghi, Faita e Unionmare non sono per niente d'accordo all'ipotesi di accordi regionali: «Le regole non possono essere quelle dell'Inail, ma devono essere uguali in tutta Italia. E devono essere le nostre. Mi spiace essere intransigente, ma o passano i nostri protocolli o noi non apriamo», ha detto Marco Michielli, presidente di Federalberghi. Da quanto si è capito, i protocolli presentati dalle associazioni al ministero dei Beni ambientali e del Turismo, sarebbero stati sposati dalla Regione Veneto. E se da Roma arriverà il via libera, il Veneto sarà il primo ad applicarli. Cosa dicono questi protocolli? Negli alberghi, pulizia ferrea: cestini a pedale, pulsanti degli ascensori da pulire frequentemente, sanificazione di biciclette e computer ad uso comune, cambio dei guanti da parte degli operatori più e più volte al giorno, perfino le merendine e le bottigliette nel frigobar andranno pulite a ogni cambio di ospite. E i ristoranti? Un metro tra un tavolo e l'altro. Aboliti i guardaroba.A sostenere l'inapplicabilità delle linee guida romane per ristoranti, bar e balneari è il senatore Antonio De Poli (Udc): «Il Governo riveda subito i criteri, altrimenti queste attività saranno costrette a non riaprire mai più».SCETTICIDi fronte all'ipotesi di linee guida regionali i sindacati si sono mostrati scettici. Christian Ferrari, Cgil: «Le riaperture al buio e senza regole di Zaia rappresentano un pericolo molto serio per la salute delle lavoratrici e dei lavoratori veneti. Fare come se il pericolo di contagio non esistesse, non aiuta nemmeno gli esercizi commerciali e le attività produttive che riapriranno, perché se le persone non si sentiranno sicure non torneranno a frequentarli, e questo farebbe molti più danni dei metri stabiliti per separare un tavolo da un altro».Gianfranco Refosco, Cisl: «Deve essere il Governo a chiarire se le linee guida debbano essere nazionali o regionali. Ma deve farlo velocemente, perché il 18 è lunedì prossimo. E servono due punti di riferimento certi: un forte avallo scientifico perché siamo ancora dentro una epidemia, la certezza dei controlli». Da Confartigianato Vicenza, con Renata Scanagatta e Valeria Ferron, plaudono invece ai protocolli Inail per parrucchiere ed estetiste: «Finalmente. Se prestavamo la massima attenzione all'igiene e alla sicurezza dei trattamenti, d'ora in poi lo sarà ancora di più».