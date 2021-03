Coronavirus Veneto, 1917 nuovi positivi e 23 morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus Veneto, sono 1.917 i nuovi positivi da Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (di cui 1083) nella notte), che portano il totale a 362.925 casi dall'inizio della pandemia. Lo riferisce il Bollettino regionale aggiornato alle ore 8 di oggi. Le vittime salgono a 10.318, con 23 decessi nelle ultime 24 ore (di cui 9 durante la notte). Stabile la situazione dei ricoveri in ospedale invariata nei reparti non critici, con 1.610 pazienti; sono invece 8 i nuovi gli ingressi in terapia intensiva, con 219 ricoverati.

Le persone attualmente positive sono 37613.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Padova (287) seguita da Treviso (206) e Vicenza (196).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 19 marzo--->LEGGI E SCARICA