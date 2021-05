Coronavirus Veneto, 306 nuovi positivi e 12 morti nelle 24 ore

Coronavirus Veneto, dopo giorni di flessione, rialza la testa il Covid: 306 nuovi positivi (227 nella notte) e 12 morti (3 nella notte) nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 18 maggio 2021.

Le persone attualmente positive sono 14.481 (-1029 rispetto a ieri mattina), i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.499 (+12). I guariti salgono a 394.677

Continua a migliorare la situazione negli ospedali: i ricoverati in area non critica, tra positivi e negativizzati, sono oggi 845 (-26) e 114 (-6) quelli in terapia intensiva.

Vaccinazioni: il punto

Ieri, lunedì 17 maggio, le vaccinazioni fatte in Veneto sono state 26.042 per un totale di 2.333.479 iniezioni. Ad aver completato il ciclo (prima e seconda dose) sono 677.088 persone pari al 13,9% della popolazione.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 18 maggio--->LEGGI E SCARICA