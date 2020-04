Pasqua

L'ALTERNATIVAUna mazzata da oltre 700 milioni di euro è, al momento, il danno calcolato solo per i ristoratori veneti. Con un piccolo e inquietante particolare: che proprio il settore della ristorazione (compresi bar e pasticcerie) sarà, verosimilmente, quello destinato a soffrire più a lungo, probabilmente l'ultimo a riconquistare una parvenza di normalità anche quando il virus comincerà a darci tregua e, insomma, quello che più di altri dovrà osservare misure precauzionali, proprio a causa del suo aspetto più suggestivo in tempi normali: la convivialità, una delle parole, la prima a dire il vero, che la pandemia ha cancellato dal nostro vocabolario. Detto questo è del tutto ovvio che la scelta del Delivery (la spedizione, per dirlo all'italiana) nella ristorazione non ha nulla a che vedere con la soluzione del problema, soprattutto per la stragrande maggioranza dei ristoranti stellati, ma è meglio di niente, un modo per restare vivi e in contatto con i clienti, per gratificarli, oltrechè, magari, pagare qualche bolletta.IN CASAConsapevoli di tutto questo, in tanti si sono messi in marcia, sempre di più ogni giorno che passa (si calcola siano grosso modo un quinto le attività funzionanti con questa modalità), hanno riacceso, seppur parzialmente, i fornelli; richiamato qualche cuciniere; (ri) pensato piatti e menu in grado di essere gradevolissimi - e spesso molto buoni -, anche a casa. Si sono, insomma, organizzati. Perchè, diciamola tutta: dopo la frenesia dei primi giorni, quando sembrava che non si potesse vivere senza sfornare in casa pizza, pane, dolci e preparare gnocchi e pasta sfoglia tutti i giorni, adesso l'adrenalina sta un po' calando, la produzione casalinga comincia ad affievolire, provata dalla stanchezza e dalla mancanza di fantasia. E poi, dai, il piacere di sederci a tavola pronta, almeno a Pasqua, vogliamo regalarcelo?LE PROPOSTEPer farlo non c'è che l'imbarazzo della scelta. A cominciare dal gruppo Alajmo che nella zona di Rubano e nel centro storico di Venezia garantisce la consegna di un goloso menu pasquale, fra Focaccia mediterranea con mozzarella di bufala, Pasticcio di candele spezzate con piselli e ragù di agnello allo zafferano e tanto altro: peccato che per eccesso di richiesta le prenotazioni siano già chiuse.Per restare nel Padovano potrebbe andare meglio a Storie d'Amore, l'insegna di Borgoricco fresca di stella Michelin che proporrà un menu di pesce a 55 euro (Tortelli ripieni di ricciola arrostita al curry verde, asparagi bianchi di Badoere e vongole veraci, Trancio di branzino in crosta di patate, tortino di carciofi e salsa allo champagne etc. etc.) e uno di carne a 45 (347/6719870, fino a venerdi).L'AGNELLO DELL'ALPAGOSi spinge fino a 80 chilometri da Pieve d'Alpago (Bl), la consegna del Dolada, l'insegna stellata di Enzo e Riccardo De Prà che, per il pranzo di Pasqua ha pensato a Ovetto al vapore e sciopete, Salmone affumicato in casa con burro di malga e rafano, Cannelloni leggeri con asparagi, tarassaco e spugnole, l'immancabile Agnello dell' Alpago agli Antichi Sapori, la Polenta di mais sponcio, bieta, carote novelle e carciofi alla menta, la Cheese cake ai lamponi e pistacchio.A Venezia, fra i tanti, si può chiamare lo stellato Il Ridotto (tre piatti a piacere più dessert a 50 euro: 349/1564757) con l'Insalata di mare con moscardini, mazzancolle, seppia e scampo, o i Ravioli ai quattro formaggi con burro alla camomilla. Oppure l'Osteria Contemporanea da Riccardo (041/412731) con il Carpaccio di branzino e castraure oppure di gamberi con asparagi all'aceto rosa di Lambrusco, i Paccheri al ragù napoletano gratinati con Caciocavallo Podolico, Zuppa pomodoro, peperoncino, cozze, calamari. O, ancora, Casa Cappellari (041/4587078) che per il pranzo di domenica propone Lasagnetta ai carciofi e capesante, Branzino al sale con patate al forno, Piccione ripieno al forno con patate. E, per ordini superiori ai 60 euro, c'è anche il vino offerto dalla casa.IL PESCE DI JESOLOA Jesolo è decisamente attraente la proposta de al Traghetto con i suoi quattro piatti di pesce più dessert a soli 40 euro (0421/378020). Dal Pasticcio di pesce alla Catalana di crostacei al Baccalà alla vicentina, anche la proposta dello storico ristorante Al Gallo di Noale (Ve) fa venire l'acquolina in bocca. Qui il menu lo compone il cliente.Nel segno della tradizione e della semplicità (ma di grande qualità) anche la proposta dell'osteria Al Turbine, storica casa di campagna fra Mestre e Mogliano Veneto (041/5937077) dove per Pasqua si potrà scegliere fra Torta salata alla ricotta ed erbette, Tortelli ripieni di uovo accompagnati da una salsa di asparagi, bruscandoli e pecorino, e la focaccia del Turbine con il lievito madre. Con un occhio di riguardo anche ai piccoli: pasticcio di ragù e Cotoletta alla milanese.Mentre in zona Campagna Lupia (Ve), ma con consegna fino a Mestre, il bar Campalto (338/1599125) vi manderà a casa piatti come la Parmigiana di alici, pane Carasau e origano o Piovra scottata, patate, pomodori secchi e basilico.