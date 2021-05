Coronavirus Veneto, 364 nuovi positivi e 4 morti domenica 2 maggio

Coronavirus Veneto, sono 364 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati da ieri, nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 413.506 malati dall'inizio della pandemia. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 3 maggio 2021. L'incidenza è del 3,82% su 9.537 tamponi effettuati. Vengono registrati soltanto 4 decessi da ieri, con il totale a 11.369. Risale il dato degli attuali positivi, che sono 21.923 (+140). Stabile la situazione clinica, con 1.208 ricoverati nei reparti non critici (-1) e 183 (+1) nelle terapie intensive.

Vaccinazioni

Sono state 37.037 le dosi somministrate ieri, domenica 2 maggio. Nonostante fosse un giorno di festa, il numero di vaccinazioni fatto ieri non è lontano dall'obiettivo delle 40.000 iniezioni quotidiane delineato dalla Regione Veneto. I residenti che hanno completato il ciclo vaccinale sono 529.777 pari al 10,9% della popolazione.