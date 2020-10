Coronavirus Veneto, impennata di contagi nella notte: 1.083 nuovi infetti e 5 vittime del virus Il bollettino

Coronavirus in Veneto. Impennata di contagi oggi, mercoledì 21 ottobre. Nel bollettino della mattina la Regione registra 1083 nuovi infetti da Covid durante la notte, non solo, ci sono anche cinque nuove vittime del virus rispetto al report di ieri sera (i morti per Covid sono in totale 2.282). Sono 13.619 i cittadini in isolamento oggi in Veneto. Sale quindi a 38.265 il numero dei contagiati da inizio pandemia nella nostra regione, gli attualmente positivi sono 11.433.

Covid nelle province

La provincia più colpita è Venezia, con 450 nuovi casi, segue Treviso, con 223, Vicenza con 146, Padova con 126, Verona con 74, 12 a Rovigo e 7 a Belluno (il caso Cortina e i due focolai).

Reparti e terapie intensive

Sono 439 i pazienti ricoverati in area non critica, 56 quelli nelle terapie intensive del Veneto.

I DATI NELLE ULTIME 24 ORE

Il Veneto registra un boom di casi Covid, +1.422 in un giorno, se si guardano i numeri nelle ultime 24 ore, un dato doppio rispetto ai peggiori dati della prima ondata. Gli infetti totali passano dai 36.843 di ieri a 38.265 di oggi. Ci sono anche 14 vittime, che portano il numero complessivo dei morti a 2.282.

