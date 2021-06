Coronavirus Veneto, 56 nuovi casi, il totale dei positivi sotto quota 8mila Il bollettino

VENEZIA- Sono 106 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 423.433, quindi altri 56 nell'intera giornata di oggi.

Il dato emerge dai bollettini regionali di Azienda Zero di oggi 1 giugno, che registra 10 decessi, per un totale di 11.570 vittime dall'inizio della pandemia. Continuano a scendere gli attuali positivi, che sono 7.890 (-247 da stamani). In calo deciso i dati clinici, con 577 ricoveri in area non critica (-26) e 76 (-2) nelle terapie intensive.

Vaccinazioni, 31.000 dosi ieri

Risalgono i dati quotidiani della campagna vaccinale in Veneto, con 30.982 somministrazioni effettuate nella giornata di ieri, 31 maggio, che portano il totale a 2.825.876 iniezioni, pari al 95,5% delle forniture giunte finora.

In totale, i cittadini con almeno una dose di vaccino sono 1.868.075, pari al 38,3% dei residenti; quelli che hanno completato il ciclo con il richiamo sono 931.816, pari al 19,1% della popolazione.

Per fasce d'età, gli over 80 con almeno una dose sono il 97,9%; i 70-79 sono l'86,2%; i 60-69 sono il 78,2%, i 50-59 sono il 47% e i 40-49 il 17,3%. I disabili con almeno una dose sono il 75%, i vulnerabili sono il 73,3%.

