Coronavirus in Veneto, scuole chiuse e stop mercati ed eventi pubblici fino al 1° marzo Sanificazioni su tutti i treni e i vaporetti

VENEZIA - Scuole chiuse in tutto il Veneto fino al prossimo 1°marzo compreso. Questa è la drastica misura annunciata dal governatore Luca Zaia, che si appresta a diffondere il testo dell'ordinanza contenente anche altre prescrizioni, come la sospensione di tutte le situazioni di aggregazione: i mercati, le fiere, le manifestazioni sportive.

Previsto inoltre lo stop (da mezzanotte) alle sfilate di Carnevale e la chiusura dei musei. "So che questa decisione causerà disagi e polemiche, ma dobbiamo essere severi di fronte alla diffusione del Coronavirus", ha aggiunto il presidente della Regione.

Stop a Carnevale, manifestazioni pubbliche e private, eventi sportivi

«Abbiamo firmato con il ministro Speranza l'ordinanza con la quale vengono bloccate, Carnevale di Venezia compreso, tutte le manifestazioni pubbliche, private, la chiusura delle scuole e dei musei fino al primo di marzo». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante l'unità di crisi a Marghera. «Il provvedimento - ha proseguito Zaia - prevede lo stop di tutte le grandi manifestazioni dal Carnevale in giù come quelli ludici e sportivi su suolo privato e pubblico».

Sanificazioni su treni e vaporetti

«L'ordinanza - ha detto - prevede la disinfezione dei treni regionali e non, la sanificazione di autobus e dei vaporetti a Venezia, ci sono anche raccomandazioni comportamentali per i cittadini, dal lavarsi mani a non avere rapporti ravvicinati tra persone. È chiaro che le manifestazioni in corso vanno ad esaurimento, perché svuotare una piazza porta problemi di ordine pubblico. Da stasera si va all'assenza totale, fiere comprese. Dopo di che - ha concluso Zaia - se il primo di marzo sarà necessario, l'ordinanza sarà reiterata».

NUMERO VERDE PER I CITTADINI

La Regione Veneto ha attivato il numero verde 800462340 per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in contatto con virus.



Coronavirus in Veneto, evitare il contagio: i provvedimenti

Lo sport si ferma in Lombardia e Veneto: quindi niente partite di serie A per Inter, Atalanta e Verona, che dovevano giocare tutte e tre in casa. Nessuna manifestazione sportiva avrà luogo domani in Veneto e Lombardia. Lo annuncia il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al termine del Consiglio dei ministri. In una lettera inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò. Spadadora - sulla base delle decisioni del cdm - chiede al n.1 dello sport italiano «di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell'invito del Governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020»... (

Vo' Euganeo, paese blindato. Non si entra e non si esce dalla cittadina

Coronavirus a Vo' Euganeo: il paese viene blindato. Stanno iniziando a chiudere le strade che portano a Vo'. Le forze dell ordine stanno provvedendo a organizzare i blocchi. I residenti potranno approvigionarsi solamente all'interno del market di Vo', in piazza, davanti al municipio anche se al momento serpeggia la paura che le scorte non bastino... (LEGGI TUTTO)

Carnevale di Venezia, stop alla manifestazione da lunedì 24 febbraio

L'ultima domenica di festeggiamenti è stata quella del 23 febbraio a Venezia, dove sono stati registrati i primi due casi di Coronavirus in pazienti anziani veneziani e residenti in centro storico. Il sindaco ha annunciato lo stop al Carnevale da lunedì... (LEGGI TUTTO)



