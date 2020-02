Coronavirus, Veneto e Lombardia nel mirino: cittadini che si spostano finiscono in quarantena, viaggi sconsigliati a Nordest

Coronavirus in Italia. L'allarme contagio scatena le reazioni delle regioni dove il Covid-19 non è ancora arrivato e dei Paesi europei e non. I cittadini veneti e lombardi che devono spostarsi si trovano a fronteggiare non poche difficoltà, finendo in alcuni casi in quarantena. Alcune regioni italiane chiedono che chi arriva dalle regioni dove si sono verificati casi di contagio comunichino l'ingresso sul territorio, mentre Paesi come la Croazia sconsigliano gli spostamenti a Nord e Nordest. Eclatanti gli esempi di Ischia, l'isola che ha messo al bando i veneti domenica 24 febbraio (ordinanza poi annullata dal prefetto) o ancor di più la Romania che mette in quarantena chiunque arrivi dalla nostra regione.



Coronavirus, Veneto e Lombardia nel mirino

