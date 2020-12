Covid Veneto, altri 2.885 e 111 vittime in 24 ore, terapie intensive oltre quota 400 Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 28 dicembre 2020, alle 17. Sono stati 1.532 i nuovi positivi di questa mattina e 1.353 fino alle 17 per un totale di 2.885, rispetto al bollettino di ieri alle 17. Per cui il totale dei positivi da inizio pandemia raggiunge quota 244.787, gli attualmente positivi sono 90.695 (in leggero calo rispetto a stamani: -247). Ancora 111 vittime nelle ultime 24 ore, con la quota dei decessi che sale a 6.187.

In questi ultimi giorni il dato del Veneto è oltre il 22% del dato nazionale dei morti (445 oggi in tutta Italia).

La provincia peggiore è Verona (unica oltre quota 300 nuovi casi e 1585 vittime totali poco meno di un quarto di tutto il Veneto) davanti a Venezia, Treviso e Vicenza.

Covid in Veneto

