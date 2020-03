Coronavirus Veneto, contagi a quota 8.724 (+215) e 11 nuove vittime. I cittadini in isolamento sotto i 20mila Mappa

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino definitivo del 30 Marzo 2020 . Le ultime notizie sul Covid-19 sul Gazzettino.it. I contagi salgono a quota 8.724 (+215) e sono state registrate 11 nuove vittime. Il numero dei cittadini in isolamento scende sotto i 20mila: siamo a 19.895.

Nuove vittime: 14 nella notte e 10 durante la giornata (il totale è di 402 dal 21 febbraio), ma cala la crescita dei contagiati arrivati comunque a quota 8509. Stesse indicazioni da Friuli Vg e Trentino.

Le nuove vittime in Veneto sono state: 2 a Treviso, 1 a Vittorio Veneto, 1 a Mestre,1 Azienda Ospedale Università Padova, 5 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Borgo Roma, 1 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Borgo Trento, 3 a Schiavonia, 2 a Camposampiero, 2 Ospedale Vicenza, 1 Santorso, 2 Ospedale Legnago infine 3 Ospedale Villafranca. I contagiati salgono a 8.509 (+409 rispetto a ieri sera). La crescita maggiore dei contagi oggi si è avuta a Verona, il cluster più preoccupante del momento, con +86 casi nella notte e + 57 in giornata . I pazienti guariti e dimessi dal 21 febbraio ad oggi sono stati 740, 360 sono in terapia intensiva e 20064 in isolamento domiciliare.

Sono 8.724 i casi di infezione da SARS-CoV-2 in Veneto registrati fino a stamani in Veneto, secondo il bollettino regionale diffuso da Azienda Zero. Rispetto al pomeriggio di ieri si contano 215 contagiati in più; il maggior numero (2.103) è in provincia di Padova , tranne il focolaio di Vo' Euganeo, rimasto invariato. In isolamento domiciliare - che comprende contagiati e contatti - ci sono 19.895 persone, in diminuzione rispetto alle 20 mila registrate ieri. Sono 1.633 (+16) i pazienti ricoverati in area non critica, ma scendono a 356 (-4) quelli in terapia intensiva . I dimessi sono 747, i deceduti 413, +11 rispetto a ieri pomeriggio.

Undici nuove vittime del Coronavirus nella notte in Veneto: 5 pazienti sono deceduti nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Borgo Roma, 1 nell'Ospedale di Conegliano, altri 5 nell'Ospedale Vicenza.

CLUSTER DEL VENETO del 29 marzo (rilevazione delle 17 confrontata con i dati delle 17 del 28 marzo)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2103 contagiati (esclusi domiciliati Vo'Euganeo) +39

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 85 contagiati 0

Treviso 1449 contagiati +37

Venezia 1107 contagiati +55

Verona 1982 contagiati +49

Vicenza 1168 contagiati +43

Belluno 423 contagiati +12

Rovigo 131 contagiati +6

Domicilio fuori Veneto 165 contagiati +1

Assegnazione in corso per 111 contagiati +7

I RICOVERATI IN OSPEDALE

In area non critica sono 1633. In terapia intensiva sono 356 (-4)

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 118 in area non critica, 31 in terapia intensiva

Azienda Ospedale Università di Padova-Ospedale s. Antonio 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 123 in area non critica, 24 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 0 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Camposampiero 9 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Villa Maria - Padova 3 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Villa Maria ODC - Padova 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 43 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Comunità Belluno 6 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 12 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Agordo 12 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 110 in area non critica, 26 in terapia intensiva

Ospedale di Oderzo 18 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 17 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 102 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 23 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 28 pazienti, 8 in terapia intensiva

Ospedale San Camillo di Treviso 40 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 50 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 12 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 57 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 2 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 86 in area non critica, 17 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di San Donà di Piave 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Villa Salus 27 area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 25 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 5 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Adria 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 71 in area non critica, 27 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 70 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 28 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Asiago 22 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Valdagno 13 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Noventa Vicentina 20 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Lonigo 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 68 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 20 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 121 in area non critica, 20 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 88 in area non critica, 24 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 42 in area non critica, 34 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 78 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 44 in area non critica, 11 in terapia intensiva

IRCCS - IOV 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Marzana 19 in area non critica, 0 in terapia intensiva

