Coronavirus Veneto, come sta andando? Il bilancio dell'ultima settimana. Contagio, il ritmo rallenta

Sono 1.620 in più le persone guarite dal Coronavirus in Veneto nell'ultima settimana. Un incremento del 164% in sette giorni, calcolato sul numero dei negativizzati alla mattina del 6 aprile scorso, 983, e quello dell'ultimo bollettino di stamane, 2.603.



Coronavirus Veneto, rallenta ritmo contagio

Ultimo aggiornamento: 12:04

