Coronavirus Veneto, i contagi tornano a salire: 23 casi nella notte

Coronavirus Veneto, 23 contagiati in più nella notte (precisamente dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina) e 29 nelle ultime 24 ore: lo riporta il bollettino della Regione Veneto. Il totale dei contagiati è ora di 19470 di cui 450 attualmente positivi. Dopo i 4 morti di ieri (2047 in tutto) nella notte non si è registrato alcun decesso. Altro balzo delle persone in isolamento domiciliare 1525 (+36 rispetto a ieri sera).

Ricoverati 135, 33 positivi, 2 in terapia intensiva, 31 in area non critica. Resta alta la preoccupazione per i contagi e i focolai dall'estero.

Virus, il caso pakistani: in Italia possono ancora entrare ma è boom di contagiati

Covid, positivo dipendente di un'azienda alimentare: via alla campagna di tamponi

