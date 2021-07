Coronavirus in Veneto: 76 nuovi casi e un morto. I contagi calano come ogni domenica, domani l'aggiornamento

Coronavirus in Veneto: sono 76 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 426.489 malati da inizio pandemia in regione. Un dato inferiore rispetto agli ultimi giorni, effetto della domenica, che si ripercuote direttamente sugli attuali positivi, che sono 5.081 (+73). Si registra un decesso, con il totale a 11.622. Stabile la situazione clinica, con 228 (-1) i ricoverati nei reparti non critici e 15 (-1) nelle terapie intensive.

APPROFONDIMENTI COVID IN VENETO L'appello di Zaia ai giovani: «Andate alle feste? Prima...

BOLLETTINO DEI CONTAGI DELLA REGIONE VENETO ---> leggi e scarica

I VACCINI

Numeri in leggero calo per i vaccini nella giornata di domenica in Veneto: sono state 34.239 le dosi somministrate ieri, per un totale di 4.652.820 dall'inizio della campagna di inoculazioni, il 90,6% di quelle consegnate. Lo riferisce il report della Regione. Le persone che hanno già completato il richiamo sono 1.937.392, il 39,9% della popolazione residente, mentre sono 2.803.688 (57,8%) coloro che hanno ricevuto almeno una dose.

REPORT VACCINAZIONI IN VENETO ---leggi e scarica