Coronavirus in Veneto: solo 87 nuovi contagi e nessun morto. Gli ospedali si svuotano Il bollettino

Coronavirus in Veneto di oggi, domenica 13 giugno, nel bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 8. Sono stati registrati 87 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore nel Veneto e nessun decesso. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è fissato a 424.615, quello delle vittime rimane invariato al dato di ieri: 11.600. Gli attuali positivi sono 5.920 (-10); negli ospedali vi sono 392 ricoverati in area non critica (-3), e 52 (-2) nelle terapie intensive.

