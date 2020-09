Coronavirus Veneto, 311 positivi e 5 morti. Treviso 142 nuovi casi e 975 contagiati

Coronavirus Veneto, 311 positivi e 5 morti nelle ultime 24 ore. Lo comunica il bollettino della Regione Veneto delle ore 17 di oggi 4 settembre.



I 311 nuovi positivi sono stati rilevati nella notte (232) e durante la giornata (79). Su 311 casi, 142 sono a Treviso. I positivi di Treviso sono per la maggior parte attribuibili alle positività nello stabilimento dell’Aia e, per tutti gli altri, a viaggiatori provenienti da zone a rischio. Il territorio di Treviso sfiora comunque i mille positivi (975).

In tutto, in Veneto, ci sono attualmente 2834 persone positive al Coronavirus.

I 5 decessi si sono registrati nei territori di Vicenza (3), Venezia (1), Verona (1). Il totale statistico dei morti in Veneto dallo scorso febbraio è di 2130.

I ricoverati in ospedale per Covid-19 sono 163 di cui 89 positivi (9 in terapia intensiva, 80 in area non critica).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO

