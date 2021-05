Covid Veneto, 236 positivi nelle 24 ore, nessun morto oggi

Coronavirus Veneto, 236 positivi nelle ultime 24 ore (82 in giornata) e 1 morto (nella notte, nessuno invece durante la giornata odierna). Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 17 del 22 maggio 2021

Le persone attualmente positive sono 11.190 (-344), i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.525. I guariti salgono 399.158.

APPROFONDIMENTI IL REPORT Ricoveri extra-Covid, il Veneto sul podio italiano 21 MAGGIO Covid in Veneto, solo 80 casi nella giornata, nessuna provincia con...

La provincia con i maggiori contagi è Verona (54), seguita da Vicenza (52), Treviso (46), Venezia (31), Padova (26), Rovigo (10), Belluno (5).

Sempre meno i ricoverati in ospedale: tra positivi e negativizzati questa sera ci sono 756 pazienti nelle aree non critiche (-9 rispetto a ieri sera), 100 (-1) in terapia intensiva

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 22 maggio--->LEGGI E SCARICA