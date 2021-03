Coronavirus Veneto, 1109 nuovi positivi nella notte. Verona, Padova e Treviso oltre quota 200

Coronavirus Veneto, nella notte 1109 positivi (1539 da ieri mattina) e 3 morti (17 nelle 24 ore). Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 di oggi sabato 6 marzo.

Le persone attualmente positive sono 28292 (+862), i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 9953.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Verona (283), seguita da Padova (229), Treviso (214), Vicenza (194), Venezia (81), Rovigo (46) Belluno (37).

Ricoverati in ospedale in area non critica 1197 persone (-9 rispetto a ieri mattina), in terapia intensiva 153 (-).

