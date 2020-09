Coronavirus Veneto, 93 casi nella notte: su 3.621 positivi, 40 hanno sintomi

Coronavirus Veneto, 93 nuovi positivi nella notte e nessun decesso. Dei 90 positivi 23 a Treviso, 19 a Venezia, 16 a Padova, 15 a Belluno. Il totale dei casi attualmente positivi è di 3621: di questi 40 (pari all'1,10%) presentano sintomi, tutti gli altri sono asintomatici.

E' quanto si legge nel bollettino della Regione Veneto delle ore 8 del 28 settembre.

Ricoverati per Covid-19 240 persone di cui 176 positive, 21 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri sera). L'età media dei ricoverati è di 66 anni.

In isolamento domiciliare 8.611 (-340) persone di cui 40 con sintomatologia.

