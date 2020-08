Coronavirus Veneto, 147 nuovi positivi e 2 morti nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 17. I nuovi contagi si sono verificati nella notte (87) e durante il giorno (60). I casi attualmente positivi sono 2215. In isolamento domiciliare 7036 persone (+512 rispetto a ieri) di cui 161 con sintomatologia.

I decessi sono avvenuti nei territori di Treviso e Vicenza: il totale dei morti sale così a 2117 dal 23 febbraio scorso.

I contagi delle ultime 24 ore Si sono verificati nelle province di Treviso (38), Venezia (32), Vicenza (28), Padova (19), Verona (17), Belluno (5), Rovigo (3), oltre ai casi in corso di assegnazione o con domicilio fuori Veneto.

Negli ospedali sono ricoverate per covid-19 144 persone di cui 58 positive (5 in terapia intensiva, 53 in area non critica).

IL BOLLETTINO della Regione Veneto del 27 agosto ore 17

Ultimo aggiornamento: 18:50

