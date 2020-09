Coronavirus Veneto, 2 morti e 149 nuovi positivi, 42 a Treviso, più casi in terapia intensiva

Coronavirus Veneto, 149 nuovi positivi e due morti nella notte, nei territori di Treviso e Rovigo.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 del 25 settembre 2020.

Dei 149 nuovi positivi 42 sono a Treviso, 33 a Verona, 25 a Venezia, 19 a Padova, 14 a Vicenza. In tutto i casi attualmente positivi sono 3336.

In isolamento domiciliare 9051 persone (200 con sintomatologia): + 475 rispetto a ieri.

Ricoveri in ospedale per Covid-19: 216 persone di cui 159 positive (19 in terapia intensiva).

