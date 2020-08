Coronavirus Veneto, 9 morti e 121 contagi nelle ultime 24 ore

Coronavirus Veneto, 121 contagi e 9 morti nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 17 del 25 agosto.

I 121 contagi sono stati accertati durante la notte (56) e nel corso della giornata (65). I casi attualmente positivi in Veneto salgono a 2147 (in totale dall'inizio della pandemia sono 22255).

La provincia con più casi è Treviso (772), quindi Padova (317), Venezia (277) e Verona (275).

I morti oggi sono 9, per un totale di 2116: i decessi sono avvenuti negli ospedali o nelle case di riposo di Venezia (4), Vicenza (4), Treviso (1).

Ricoveri in ospedale per Covid-19: soono 139, di cui 52 positivi (6 in terapia intensiva, 46 in area non critica).

In isolamento domiciliare oggi 6076 persone di cui 111 con sintomatologia.

La situazione in FVG. Nove nuovi contagi e nessun decesso, stabile la situazione nelle terapie intensive.

Ultimo aggiornamento: 19:01

