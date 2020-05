Il Coronavirus ucciderà anche le osterie venete? Quelle che riaprono con paura e chi non riparte più

Il Coronavirus sta rischiando di uccidere le osterie venete ? Di certo, per la conformazione dei locali - piccoli, stretti, intimi, perfetti per una socialità fatta di ombre di vino, chiacchiere a voce alta, partite a carte e sfottò con fragorose risate - le nuove norme che si vedono all'orizzonte rappresentano un paradosso, più che una difficoltà. Ma non ci sono solo le osterie, esistono tantissimi locali, anche quelli alla moda, che stanno pensando addirittura di non riaprire, di rimandare tutto a quando la tempesta Covid sarà passata, e questo nel migliore dei casi, oppure di chiudere i battenti per sempre.

In questo mare di preoccupazioni e incertezze, con lo sguardo puntato sul 18 maggio, quando davvero si potrà ripartire con regole certe in Veneto, i più fortunati sono i ristoranti e i titolari di locali di ampie dimensioni che potranno distanziare i tavoli e creare un ambiente che si confaccia maggiormente alle norme che verranno definite. Si guarda alle regole , quindi, e al nuovo Dpcm del Governo per le riaperture ma soprattutto alle limature che si aspetta arrivino dal governatore Luca Zaia, che ha già specificato, ad esempio sulla questione della distanza fra tavolo e tavolo, che in Veneto si intenderà da centro del tavolo a centro. Un modo per sottolineare che di norme non si può morire e non si può far morire attività tradizionali e così caratteristiche come quelle venete.



Muscoli in Pescheria a Treviso: in osteria con mascherina? Ma chi te lo fa fare?

Shiraz , il simbolo della movida rischia di non riaprire più

I Do Forni a Venezia riaprono: "Ma il nostro locale è grande, penso agli altri..."

«Ma se lo immagina andare in osteria con la mascherina, tenere le distanze, non poter avvicinarsi al banco? E magari ci metta pure l'ipotesi che ci obblighino a dividere i posti ai tavoli col plexiglass. Ma chi te lo fa fare a entrarci?». Fabio Tambarotto, assieme al fratello Mauro, gestisce l'osteria Da Muscoli, uno dei simboli della convivialità trevigiana, e pensando alla ripresa si pone mille domande...

Prima del Covid-19 era uno dei locali simbolo della movida trevigiana, ma adesso lo Shiraz di via Municipio rischia la chiusura definitiva. «A queste condizioni noi non riapriamo - dice il titolare Robarto Torresan - e se decidiamo di restare chiusi in attesa che il governo emani linee guida più chiare resistiamo un mese. Francamente vedo la situazione molto fosca, il rischio di abbassare la serrande una volta per tutte è concreto»...

«Per fortuna il mio locale è ampio e mettere i tavoli un metro e mezzo l'uno dall'altro non è un problema. E neppure il distanziamento tra commensali: adesso devono stare a un metro, prima erano a 70 centimetri. Con questa operazione riesco a far sedere una settantina di persone in piena sicurezza. Riapro il 21 per cena. Non so però come faranno altri che hanno locali più piccoli». Eligio Paties è il titolare dello storico ristorante Do Forni di Venezia...