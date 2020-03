Coronavirus, in azione falsi addetti ai tamponi. La Regione: «Non aprite»

VENEZIA - Non esistono persone incaricate dalla Regione del Veneto per effettuare tamponi porta a porta. Lo specifica oggi la stessa amministrazione, che ha annunciato l'avvio di test a tappeto. In una nota, la Regione invita la popolazione, soprattutto gli anziani, a porre la massima attenzione a persone che suonano alla porta di casa riferendo di essere incaricati da essa per effettuare il controllo per il Coronavirus. «Tutta la popolazione - precisa il testo - è invitata a non aprire la porta a tali individui, veri e propri sciacalli, e a chiamare immediatamente il 112». © RIPRODUZIONE RISERVATA