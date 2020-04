Rinviare i versamenti fiscali del 30 giugno a fine settembre per dare respiro a famiglie e imprese colpite dall'emergenza coronavirus. Raddoppiare il fondo per i lavoratori autonomi a 400 milioni (ieri l'Inps ha comunicato che in Veneto sono già in pagamento oltre 197mila richieste di indennità Covid-19 su oltre 320mila domande) e allungare almeno a 10 anni i prestiti d'emergenza. Ma il problema di fondo rimane il solito: «La burocrazia: non riusciamo a sconfiggerla neanche in un momento d'emergenza terribile come quello che stiamo vivendo», commenta Massimo Miani, 59 anni, il professionista mestrino da anni presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti.

Presidente, anche i commercialisti alzano bandiera bianca in questo mare di provvedimenti d'emergenza?

«Intanto gli italiani in questa emergenza si stanno comportando in maniera ammirevole: se due mesi fa ci avessero detto che avremmo dovuto passare settimane e settimane chiusi in casa sarebbe scoppiata la rivoluzione, invece vedo grande consapevolezza e senso di responsabilità».

Gli italiani però hanno paura non solo per la loro salute: secondo i sondaggi, ora temono per il posto di lavoro. Come giudica l'operato del governo sul versante economico?

«I soldi per l'emergenza promessi a metà marzo stanno arrivando solo ora. Parlo dei 600 euro per autonomi e partite Iva, e non solo. Anche i fondi promessi per la liquidità d'emergenza per le aziende sono ancora fermi: le banche hanno problemi anche a versare i 25mila per le piccole imprese. Lo Stato non è stato veloce e probabilmente non è riuscito nemmeno a mettere tutti i soldi che servivano: per mobilitare 400 miliardi servivano ben più del miliardo e 729 milioni di garanzie in cassa oggi, almeno 7 miliardi. E questo se le cose fossero state più semplici. Ora sembra che servano più assicurazioni e quindi i fondi sbloccati saranno molti meno dei 400 miliardi annunciati. Senza contare le istruttorie che le banche devono comunque fare. Vede, anche in questo caso la burocrazia è sempre in agguato».

Problemi soprattutto per le piccole imprese?

«Sono il 95% delle imprese italiane e stanno vivendo una crisi senza precedenti. Di questo passo invece di aiutarne 4 milioni se va bene se ne riusciranno a supportare neanche 400mila. E le altre che fine faranno? Falliranno dopo il 30 giugno quando scadrà la moratoria?».

Sospensione o stop fiscale per tutto il 2020 come chiede l'opposizione?

«In primo luogo vogliamo chiarezza. Le faccio un esempio: all'inizio dell'emergenza è stato emanato dal governo il primo decreto che faceva slittare i versamenti fiscali riferiti a febbraio dal 16 al 20 marzo. Il 17 marzo quei versamenti sono slittati al 16 aprile con una circolare esplicativa di 80 pagine. Oggi quindi chi è indietro con i pagamenti di Iva e imposte deve versarli anche se è cambiato, in peggio, il mondo. L'8 aprile, col decreto Liquidità, è scattata un'ulteriore proroga dei versamenti di aprile e maggio a fine giugno per chi ha subito cali di fatturato di oltre il 33%. Capisco che il governo ha bisogno di soldi per affrontare l'emergenza sanitaria ma così non si dà respiro ad aziende e lavoratori che hanno l'attività bloccata. Non basta la rateizzazione in 5 mesi, bisogna fermare versamenti per tutta l'estate».

Il governo parla di 1,8 miliardi di tasse sospese solo per il Veneto. Cosa deve fare di più?

«Non vorrei che le manovre di liquidità diventassero solo un modo per indebitare imprese e lavoratori per fargli pagare le tasse. Bisogna aiutare le attività a riprendersi, ci sono settori come il turismo o la ristorazione, che sono in ginocchio. Per questo bisogna anche allungare dai 6 attuali ad almeno a 10 anni la durata dei nuovi prestiti. Per la stessa ragione è assurdo mantenere la scadenza dei versamenti Irpef a fine giugno. Dobbiamo far slittare tutto a fine settembre».

Nel frattempo però ieri dovrebbero essere scattati i primi versamenti dei 600 euro di bonus d'emergenza.

«Stiamo monitorando la situazione. Ricordo che quei soldi erano stati promessi a marzo. Ora per aprile il governo ha annunciato che il bonus salirà a 800 euro, ma a oggi non abbiamo ancora visto un decreto. Con tutti questi annunci si è generato caos. Servono procedure automatiche per gli aiuti alle varie categorie, come in Germania: un'autocertificazione e via. Sarebbe la fine della burocrazia e una vera svolta per l'Italia».

