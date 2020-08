​Coronavirus, prevenzione senza sosta neppure a Ferragosto: 6300 tamponi a chi è reintrato dai 4 Paesi a rischio

​Coronavirus, Sono quasi 6.300, a metà giornata, i tamponi già effettuati in Veneto sui viaggiatori provenienti dai 4 Paesi a maggior rischio Covid, Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Test eseguiti nelle sedi sanitarie di libero accesso, quindi senza necessità di prenotazione, allestite nelle Ulss delle 7 province e negli scali aeroportuali di Venezia (200) e Verona Villafranca (170). Un'attività, spiega la Regione Veneto che continuerà ininterrottamente nelle 24 ore. Da domani, visto il massiccio afflusso, verranno raddoppiate le disponibilità dei kit. A Feltre i tamponi sono stati fatti in modalità drive-in, cioè con gli utenti a bordo delle proprie auto, per evitare ogni contatto. In serata a Verona è previsto l'arrivo di un ulteriore volo con un centinaio di persone a bordo che saranno sottoposte a tampone.

Operazioni che sono continuate a ciclo continuato anche nel pomeriggio. I tamponi sono così suddivisi:

Ulss 1 Dolomiti Feltre (accesso diretto modalità drive-in): 221 Belluno (con prenotazione): 88

Ulss 2 della Marca Treviso 364 Oderzo 164 Conegliano 365 Castelfranco 357 Totale 1250

Ulss 3 Serenissima Noale 280 Mestre 210 Venezia 80 Chioggia 30 Dolo 120 Totale 720 All’ Aeroporto Marco Polo alle 13 erano già stati effettuati 200 tamponi. L’attività continuerà ininterrottamente nelle 24 ore: 200 tamponi

Ulss4 Sono stati attivati due ambulatori tamponi, a San Donà e a Portogruaro. I tamponi complessivi effettuati nelle 2 sedi sono stati 235

Ulss 5 Polesana: 61.

Ulss 6 Euganea Totale tamponi 1.226 così ripartiti nelle 5 sedi distrettuali: Padova 331 Rubano 205 Piove di Sacco 190 Camposampiero 270 Monselice 230

Ulss 7 Pedemontana Bassano 69 Marostica 106 Schio 221 Santorso 75 Totale 471

Ulss 8 Berica: Vicenza 351 Arzignano 196 Noventa Vicentina 104 Per un totale di 651 tamponi

Ulss 9 Scaligera: 548 tamponi. Bussolengo 189 . San Bonifacio 103 Aeroporto Verona Villafranca 170. Legnago 86.

Azienda Ospedaliera di Padova 300 tamponi

AOUI di Verona: Borgo Trento 200 tamponi

Visto il massiccio afflusso domani verranno raddoppiate le disponibilità. Per stasera alle 21 è previsto l’arrivo di un aeromobile con un centinaio di persone a bordo che saranno sottoposte a tampone

Ultimo aggiornamento: 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA