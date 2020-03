Fedriga: «Noi virtuosi contro il virus, ma fare tamponi a tutti è impossibile»

«Noi siamo una delle regioni che ha fatto più tamponi rispetto alla popolazione, ma voler fare i tamponi a tutti è impossibile. Oltre ad essere non fattibile per mancanza di strumentazione da parte delle aziende che li producono, perché c'è anche una forte esigenza mondiale, il tampone in sé ha una affidabilità che va dal 65 all'80%, e questo vuol dire che 1 su cinque può risultare positivo quando magari non lo è» ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, in una informativa al Consiglio regionale riunito in videoconferenza.

«Il rischio quindi dei tamponi a tutti - ha aggiunto Fedriga - è quello di creare dei falsi negativi e dare false certezze alle persone. Tenendo sempre presente che il tampone è allo stato attuale lo strumento più efficace in opera». Dall'altra parte, ha ricordato il presidente Fvg, «ci sono anche i test veloci che noi stiamo valutando, ma allo stato attuale la loro affidabilità è pressoché nulla: lo stesso Istituto superiore di Sanità ha fatto un intervento su 29 pazienti della Lombardia risultati positivi al tampone normale, con il test veloce utilizzato il risultato è stato di 5 positivi su 29. Quindi, ha concluso Fedriga, non mi sembra il caso di cominciare a fare politiche di test veloci che non garantirebbero una reale certificazione della positività » © RIPRODUZIONE RISERVATA