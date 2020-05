Coronavirus, studenti sudtirolesi rientrano in Austria: in quarantena nonostante l'intesa firmata

BOLZANO - Nonostante l' accordo raggiunto nei giorni scorsi fra Vienna e Bolzano , alcuni studenti sudtirolesi che rientrano in Austria per riprendere gli studi universitari finiscono in quarantena . È successo ad un bolzanino ventunenne, che questa mattina ha preso il treno per tornare a Graz dove studia. Poco dopo il confine di Prato alla Drava, lo studente è stato controllato dalla polizia austriaca , racconta il padre del giovane che preferisce restare anonimo. «I poliziotti gli hanno detto che l'accordo non era ancora in vigore e che doveva fare due settimane di quarantena . Gli hanno detto che ci sarebbe altri casi simili», aggiunge il padre. Il bolzanino ora si trova in quarantena nella sua stanza di uno studentato a Graz . «Avevamo l'appuntamento a Merano per fare il tampone e abbiamo annullato perché era stata pubblicata la notizia che non era più obbligatorio presentare l'esito negativo all'ingresso in Austria», conclude il padre dello studente. © RIPRODUZIONE RISERVATA