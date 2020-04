Blitz in due tabaccherie: sequestrate 137 mascherine di provenienza dubbia

BOLZANO - I Carabinieri di Bolzano hanno sequestrato 137 mascherine facciali e contestato violazioni a due tabaccai del capoluogo. I militari nei controlli a esercizi pubblici, principalmente tabaccai, verificano che tutti rispettino le prescrizioni finalizzate ad arginare i contagi da Covid-19 e contrastano eventuali ingiustificati incrementi di prezzo dei beni posti in vendita.

In due tabaccherie sono state trovate delle maschere che sebbene non avessero prezzi eccessivamente rialzati, per i quali sono in corso accertamenti, avevano dei difetti di etichettatura e quindi non potrebbero essere poste in vendita a norma. È vietato infatti in Italia vendere prodotti destinati al consumatore che non riportino, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative alla denominazione del prodotto, alla ragione sociale e alla sede legale del produttore o dell'importatore.



I controlli a tutela del cittadino-consumatore, specialmente in questo periodo di grandi preoccupazioni per quest'ultimo, continueranno da parte dei militari dell'arma territoriale con il validissimo supporto - nei complessi settori di specifica competenza - del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Trento, operante su entrambe le Provincie autonome.