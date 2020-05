Scuola, l'assessore Donazzan: «Sciopero? Un messaggio diseducativo»

VENEZIA - «Mi sarei aspettata un sindacato che volesse tornare a scuola, che battesse i pugni per denunciare che per questo governo la scuola è stato l'ultimo dei suoi pensieri: scioperare è il messaggio più diseducativo che si potesse dare in questo frangente, e non ci sono giustificazioni». Questo è il commento dell'Assessore Regionale all'Istruzione del Veneto Elena Donazzan alla notizia dello sciopero generale della scuola proclamato per il prossimo 8 giugno.

«Visti i dati si poteva prospettare con tranquillità un rientro a scuola nel mese di giugno per gli studenti degli ultimi anni di tutte le scuole di ogni ordine e grado - continua Donazzan - si sarebbero così aiutate le famiglie nell'accudimento dei propri figli, anche economicamente visto che la scuola è già pagata: un rientro che avrebbe favorito l'organizzazione dei centri estivi, ma soprattutto che avrebbe permesso ai nostri ragazzi di terza media e quinta superiore e ai nostri bambini di quinta elementare di recuperare un pò di lacune ed una relazione umana con i propri docenti e compagni di classe». L'assessore del Veneto dice di non accettare «si strumentalizzi il tema della sicurezza: tutte le attività economiche sono ripartite, alcune non sono mai state chiuse, e non capisco come si possa giustificare quindi la non riapertura delle scuole».

