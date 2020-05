Crisanti: 8 giorni per capire se ci sono nuovi contagi, «Oms ha detto tutto e il contrario di tutto, corresponsabile insieme alla Cina»

Il «campanello d'allarme» di un'eventuale ripartenza dei contagi «ha una latenza di otto giorni, è come se le rubassero in casa e la sirena le suonasse dopo 8 giorni. Solo fra 8 giorni sapremo qual è stato l'impatto di queste misure , e poi gli effetti negativi si prolungheranno per altre due settimane. Quindi questo lo sapremo guardano il numero dei casi, il numero dei ricoveri». Lo ha detto il prof. Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia dell'Università di Padova e consulente scientifico della Regione Veneto, intervenendo a "Fuori dal Coro", su Retequattro.

Fase 2 Coronavirus. Crisanti, Ricolfi e i 150 prof: «Per riaprire in sicurezza facciamo tamponi di massa a tutti»

«Penso che uno degli aspetti più importanti della cosiddetta ripartenza - ha aggiunto - sia avere una chiarissima visione dei dati e di come utilizzarli». Sulle situazioni che hanno favorito la pandemia, Cristanti ha detto di ritenere che «l'Oms ha detto tutto e il contrario di tutto, ed è corresponsabile in parte con la Cina per quello che è successo, per la diffusione dei contagi. Potevano essere a mio avviso controllati se avessimo avuto informazioni più dettagliate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA