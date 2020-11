Anche gli assessori Calzavara e Caner positivi, annuncio social: giunta Zaia al lavoro da remoto

VENEZIA - Altri due assessori positivi al Covid nella giunta regionale veneta di Luca Zaia dopo la vice Elisa De Berti, ma per il momento è scongiurato l'isolamento domiciliare dell'intero Esecutivo che proseguirà gli incontri e il lavoro da remoto.

Ultimi due positivi

Si tratta di Federico Caner (trevigiano, delega al Turismo) e Francesco Calzavara (veneziano), assessore regionale a Bilancio e programmazione. Ecco le parole di quest'ultimo su Facebook: «L’ho preso anch’io !! - scrive sui social - Ieri mattina sono risultato positivo ad un tampone rapido e sono in attesa dell’esito del molecolare ma mi sa….

Al momento non ho particolari disturbi se non un leggero mal di testa e ogni tanto qualche linea di febbre. Difficile capire il momento del contagio, adesso è importante che se qualcuno ha avuto contatti con me per più di 15 minuti negli ultimi giorni (48 ore) nel dubbio vada farsi un tampone rapido. Armiamoci di pazienza e tachipirina ed affrontiamo questi giorni di isolamento continuando a lavorare in videoconferenza» .

APPROFONDIMENTI REGIONE VENETO La vice di Zaia, Elisa De Berti, positiva al Covid e con sintomi:... LE NOTIZIE Luca Zaia in diretta. Covid Hotel: 20 strutture individuate.... NORDEST PAY De Berti, prima vice donna un mastino senza trucco

I tre assessori positivi

Ecco il post

L’ho preso anch’io !! Ieri mattina sono risultato positivo ad un tampone rapido ed adesso sono in attesa dell’esito del... Pubblicato da Francesco Calzavara su Martedì 17 novembre 2020

Ultimo aggiornamento: 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA