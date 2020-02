Zaia: «Le Regioni sono efficienti, uscita infelice del premier Conte»

MARGHERA (Ve) - «Le Regioni sono efficienti e prova ne sia che il Governo ci premia. Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ci stiamo coordinando, spero che sia una infelice l'uscita del presidente del Consiglio» ha detto stamani, 25 febbraio, il presidente del Veneto Luca Zaia - poco prima del summit con la Protezione civile a Marghera - sulla polemica tra Governo e Lombardia in merito all'emergenza Coronavirus e relative responsabilità.

«Non esiste che si metta in discussione il ruolo delle Regioni - ha aggiunto, entrando a un incontro con le categorie economiche nella sede della Protezione civile a Marghera -, non lo dico per partito preso ma per il semplice fatto che se dicessi ai miei cittadini di far gestire tutta la sanità da Roma mi direbbero di no».

