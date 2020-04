Autorizzate le passeggiate genitori-figli e gli acquisti fuori comune sul tragitto casa-lavoro

Da oggi in Trentino genitori con figli minori, così come anziani e disabili con i loro accompagnatori, possono passeggiare nelle vicinanze della propria abitazione. Inoltre, lo ha previsto una nuova ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti (Lega), è possibile coltivare orti e terreni anche fuori dal proprio Comune di residenza, ma solo una persona alla volta.

Inoltre è consentito fare acquisti nei negozi sul tragitto da casa al lavoro, anche fuori dal proprio Comune di residenza, e usare le piste ciclabili per andare e tornare dal lavoro. Il provvedimento consente anche l'accesso ai negozi florovivaistici, nel proprio Comune o in quello più vicino, con l'obbligo di indossare la mascherina. Il dispositivo dovrà essere indossato anche per l'accesso ai mercati (sono aperti solo quelli alimentari ma senza bancarelle che preparano cibo pronto al consumo), e anche negli uffici pubblici e nei luoghi pubblici.

Da mercoledì 29 è prevista un'altra piccola novità: l'acquisto ed il ritiro di cibo da asporto, con prenotazione telefonica. Il cibo ordinato, però, andrà consumato nella propria abitazione dopo averlo prelevato indossando la mascherina.

