Bollo auto, Zaia: «Stiamo studiando una proroga»

Nell'ambito delle misure per l'emergenza Coronavirus il Veneto «sta pensando» a una proroga per il pagamento del bollo auto.

Lo ha detto il presidente regionale Luca Zaia stamani: «Ci stiamo riflettendo da un mese - ha detto - ma abbiamo difficoltà perché la nostra è una regione che non applica tasse. Altre incassano l'addizionale Irpef, e possono contare su altre entrate, stiamo comunque valutando la sostenibilità di prorogare il bollo auto», ha concluso.

