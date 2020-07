Regole rigide per chi viene dall'estero: ecco i 36 Paesi da cui ci si può muovere liberamente

Ecco il testo completo

Ultimo aggiornamento: 16:00

La nuova ordinanza della Regione Veneto annuncita aoggi da Zaia impone regole rigide per chi rientra dall'estero e la denuncia immediata per chi viola le regole.---> Scarica il Pdf Non è previsto alcun nuovo lockdown, nessuna chiusura, ma un livello di attenzione altissimo. Precauzioni e timori per il contagio di ritorno, quello che viene dall'estero c'è. Dall'1 luglio ci sono stati 28 contagi: 15 sono di virus importato.Il Veneto da oggi, 6 luglio, impone dunque regole per chi rientra dall'estero esclusi 36 Paesi per cui esiste un corridoio sanitario.Ecco quali:Le regole sono valide fino al 31 luglio.