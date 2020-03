Coronavirus, 732 operatori sanitari in isolamento nel Veneto

VENEZIA - Sono 732 (due dei quali ricoverati) gli operatori sanitari del Veneto in isolamento per effetto del coronavirus. Il conto, aggiornato alle 16 di oggi, venerdì 6 marzo, arriva dall'Azienda Zero della Regione Veneto, la struttura che coordina le 9 Usl del territorio, le due Aziende ospedaliere di Padova e Verona e l'Istituto oncologico (Iov). I casi di isolamento domiciliare «perché contatto stretto di caso» sono 564, quelli «perché tampone positivo» sono 111 e quelli «non noti altri dettagli» sono 55. Il numero più alto riguarda l'Usl 3 Serenissima di Venezia, che conta 287 operatori in isolamento; a seguire 107 casi per l'Azienda ospedaliera di Verona, 69 per l'Usl 2 Marca Trevigiana (di cui 49 con tampone positivo) e 62 per l'Azienda ospedaliera di Padova. I casi dei due operatori ricoverati riguardano l'ospedale Borgo Roma di Verona e l'ospedale di Treviso. © RIPRODUZIONE RISERVATA