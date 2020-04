Olimpiadi 2026, il ministro: «Grande esempio di lavoro di squadra»

L'esame del decreto sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 rappresenta «un ottimo esempio di un lavoro di squadra nell'interesse del Paese» ha detto oggi nell'Aula della Camera il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in replica sul provvedimento che sarà definitivamente approvato dall'assemblea di Montecitorio. Ringraziando anche l'opposizione «per il lavoro svolto», Spadafora osserva che «questo è un primo provvedimento che consente di partire e iniziare a lavorare, ma sarà necessario aggiornare i provvedimenti nel corso degli anni e quindi anche poter prendere maggiormente in considerazione alcune osservazioni» fatte dalle opposizioni «nelle fasi successive».



Le Olimpiadi invernali «avranno un valore altamente simbolico anche nel processo di ripartenza del Paese e nella capacità del paese di organizzare eventi sportivi di questo livello e confermare di essere all'altezza di questa sfida», ha concluso Spadafora.



L'esame del decreto vedrà il voto per appello nominale: il testo provvede a istituire il Consiglio olimpico congiunto, organismo che dovrà sorvegliare sullo svolgimento del programma di realizzazione dei Giochi. Previsto anche il riconoscimento del comitato organizzatore, costituito lo scorso 9 dicembre da Coni, Regioni Lombardia e Veneto, dal Comune di Milano e da quello di Cortina. Tra l'altro verrà costituita la società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 spa che sarà la centrale di committenza e la stazione appaltante per realizzare le opere previste.

Il governo presterà anche le garanzie finanziarie statali indispensabili a intraprendere i lavori necessari. Nel decreto è confluito anche il torneo finale (ex Masters) degli 8 primi tennisti mondiali che per cinque anni si svolgerà a Torino. Ultimo aggiornamento: 12:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA