Coronavirus, ricoverato e poi dimesso: 28enne muore in casa in attesa del tampone

TRENTO - Coronavirus in: una tragedia ha colpito la Val di Fassa dove un 28enne è morto dimentre era in attesa del secondo tampone per poter essere dichiarato guarito.Lucjan Elezi, albanese nato nel 1992 e residente da anni nel comune di, era stato colpito dal Coronavirusai primi di marzoè morto ieri mattina - come riporta l'Adige - nella sua abitazione. In corso ulteriori approfondimenti.Il giovane, che lavorava da qualche anno nel settore turistico, assunto a Canazei, dopo essere risultato positivo al contagio nelle scorse settimane era stato trasferito in ospedale aLe sue condizioni erano poi migliorate, tanto che o scorso 22 marzo era stato dimesso ed aveva potuto fare ritorno nella sua abitazione.Iniziando così il periodo diera stato sottoposto al primo tampone, risultando negativo. Ieri mattina avrebbe dovuto essere sottoposto al secondo tampone.L'Azienda sanitaria - di concerto con l’autorità giudiziaria - ha disposto ulteriori approfondimenti per fare piena luce sulla vicenda. La scomparsa di, in un giorno già segnato per la comunità fassana dalla morte della dottoressa, il medico Gaetana Trimarchi Anche la moglie, lo zio ed il fratello di Lucjan vivono in zona e lavorano (gli ultimi due come muratori, dipendenti dell’impresa edile Debertol).