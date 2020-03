Coronavirus, in Veneto 132 minori ricoverati, 42 sotto i 5 anni

VENEZIA- «Il coronavirus lo prendono tutti, si sappia, non solo gli anziani,e nelle terapie intensive infatti non abbiamo anziani, ma anche giovani intubati». Lo ha tenuto a sottolineare il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi. E la Regione Veneto oggi ha infatti presentato i dati ufficiali che vedono ben 132 ragazzi minorenni contagiati da Covid-19 ricoverati negli ospedali del Veneto. Di questi, ben 42 hanno meno di 5 anni, 9 non hanno compiuto l'anno d'età. La maggior parte dei giovani pazienti si trova nei reparti Covid che fanno riferimento all'Ulss 6 di Padova. Sul numero totale, solo 3 sono i pazienti non inseriti nell'anagrafe sanitaria del Veneto, ovvero provenienti da fuori regione. © RIPRODUZIONE RISERVATA