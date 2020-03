«Siamo una fragile umanità su questa terra» e «non c'è bisogno di guerre stellari o di un attacco extraterreste per essere travolti. Basta un virus, il cui comportamento gli scienziati non hanno ancora compreso, per metterci in una situazione che in Italia è considerata di guerra». Lo afferma Reinhold Messner, che sta trascorrendo il periodo di isolamento a Monaco di Baviera. Intervistato dal sito salto.bz, l'alpinista sottolinea che «qui in Germania questa espressione non è...

Ultimo aggiornamento: 14:19

