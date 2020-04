VENEZIA - Il giorno dopo l'esposto del sindacato Anaao-Assomed ai carabinieri del Nas in cui si sostiene che in Veneto i medici sono stati contagiati dal coronavirus «per carenze e violazioni», ecco che la Regione Veneto fornisce i numeri sui contagi tra i camici bianchi. «Che non si pensi che sia un lebbrosario», ha detto in conferenza stampa il governatore Luca Zaia spiegando che tra i 9.797 medici ospedalieri solo l'1,3% ha contratto il virus.

I NUMERI I dati forniti dalla Regione dicono che su 64.813 dipendenti della sanità veneta sono stati eseguiti 37.641 tamponi, pari al 58,07%, con 905 casi positivi. Sul totale dei dipendenti, il dato rappresenta l'1,39%.

Sui 9.787 medici, sono stati eseguiti 6.403 tamponi (65,42%) con 127 positivi (1,30% sul totale); sui 3.564 medici di medicina generale i tamponi sono stati 2.299 (64,51%) con 50 positivi (1,40% sul totale); su 24.420 infermieri i tamponi sono stati 16.179 (66,25%) con 413 positivi (1,69% sul totale); su 9.237 operatori sociosanitari i tamponi sono 5.796 (62,75%) con 183 positivi (1,98% sul totale); per gli altri 17.805 dipendenti i tamponi eseguiti sono 6.964 (39,11%) con 132 positivi (0,74% sul totale).

Qualcuno potrebbe obiettare: la percentuale dei positivi si calcola su chi ha avuto il tampone e non su tutti i medici compresi quelli che l'esame non l'hanno ancora fatto. Prendiamo i medici ospedalieri: su 9.787 camici bianchi hanno fatto il tampone 6.403 e positivi sono risultati 127, quindi, a rigor di logica, la percentuale di positivi sui tamponati sarebbe quasi il 2% e non l'1,3% come riporta la tabella della Regione. La spiegazione di Palazzo Balbi è che la percentuale dei positivi viene calcolata, e comunicata al ministero della Sanità, facendo riferimento al totale dei dipendenti del settore sanitario regionale. Non a caso Zaia ha detto che si tratta di una «fotografia dell'esistente» suscettibile di cambiamenti quando lo screening sarà del 100%.

Nel confronto tra tutte le Ulss, come si può vedere nella tabella, la percentuale più alta di medici ospedalieri contagiati è a Verona (2,47%), quella dei medici di base Treviso (2,09%), tra gli infermieri l'area più colpita è la Pedemontana (3,78%), mentre tra gli Oss, gli operatori socio-assistenziali il dato più alto registrato è all'Istituto oncologico Iov di Padova(7,83%), seguito dall'Azienda ospedaliera di Verona (3,64%).

CHIARIMENTI «Le preoccupazioni dei medici sono le nostre: continuiamo a chiedere che venga fatta chiarezza sulla reale copertura dei dispositivi di protezione individuale nelle strutture sanitarie, tutti devono lavorare senza rischi», ha detto il capogruppo del Pd in Regione, Stefano Fracasso. La consigliera regionale del M5s, Erika Baldin, ha presentato una interrogazione: «Dobbiamo sapere se n questa guerra contro il coronavirus abbiamo mandato i nostri operatori sanitari in trincea con le armi adeguate oppure se, come e quando, le abbiano ritrovate spuntate».

DONAZIONI In tutto sono state 30.528 le persone che hanno fatto una donazione alla Regione Veneto per un totale di 32 milioni di euro. Anche ieri Zaia ha letto la letterina di una bambina di Chioggia, Alessandra, 10 anni, che con i fratelli Mariagrazia e Francesco ha rinunciato all'uovo di Pasqua devolvendo 300 euro. E a proposito di uova di cioccolato, Zaia ne ha ricevuto uno in dono da 10 chili, alto un metro e ottanta: «Volevo darlo a una comunità di disabili, ho deciso di metterlo all'asta, la base è 100 euro, offerte al telefono della mia segreteria 0412792863, così con il ricavato faremo felici gli ospiti di tante comunità, non di una sola. Anche se poi mi arriverà la Finanza...».



