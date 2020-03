Consegnate ai Comuni le mascherine realizzate in Veneto da distribuire ai residenti

VENEZIA - Si è già messa in moto la macchina della Regione Veneto per la distribuzione delle nuove mascherine, prodotte dall'Azienda Grafica Veneta, e presentate stamattina dal Presidente della Regione Luca Zaia e dal titolare di Grafica Veneta, Fabio Franceschi. L'Assessore alla Protezione Civile, Giampaolo Bottacin, e l'Assessore alla Sanità e Sociale, Manuela Lanzarin, hanno infatti inviato loro lettere ai Comuni veneti e a Centri Servizi per Anziani, Residenze Sanitarie Assistite e Case Alloggio per Disabili, contenenti le indicazioni pratiche per la distribuzione.

Bottacin, nella lettera ai Comuni, specifica che le relative forniture verranno consegnate alle singole Amministrazioni a cura della Protezione Civile Regionale e invita i Sindaci a favorirne la distribuzione il più capillare possibile, utilizzando i Gruppi Comunali di Protezione Civile e il volontariato locale. La Lanzarin ha scritto a tutte le strutture per persone anziane e con disabilità, annunciando l'arrivo delle mascherine e ringraziando tutto il personale per l'impegno, il lavoro e la dedizione. In questo caso, la distribuzione sarà direttamente a cura di Grafica Veneta, alla quale la Regione sta inviando gli indirizzi ove consegnare le mascherine. Sarà invece Azienda Zero a distribuire alle Ullss le mascherine per la consegna, all'esterno delle strutture, alle persone che, per qualsiasi motivo, frequentino gli Ospedali.

