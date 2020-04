Coronavirus, flussi di mobilità sotto controllo con City analitics di Enel: la mappa comune per comune

Ultimo aggiornamento: 20:42

Che effetti hanno ledegli spostamenti anti pandemia e in che modo sono cambiati gli spostamenti degli italiani? E - infine - come continueranno ad evolvere quando si tornerà alla normalità?ha mappato la mobilità con una nuova versione di CLICCA QUI per scaricare , sviluppata in partnership con Here technologies per agevolare la gestione delle misure di contenimento. E l'ha messa a disposizione di enti, istituzioni, imprese e cittadini, a titolo gratuito fino al 31 maggio 2020 in considerazione dell’attuale situazione di emergenza.Sulla pagina www.enelx.com/it si accede appunto alla mappa interattiva che, nel rispetto del diritto alla privacy, consente di visualizzare in maniera semplice i seguenti elementi:1 - la variazione in % degli spostamenti rispetto allo stesso giorno della settimana precedente e rispetto a un periodo di riferimento precedente all’emergenza2 - la variazione in % della distanza media percorsa rispetto allo stesso giorno della settimana precedente e rispetto a un periodo di riferimento precedente all’emergenza3 - i flussi d’ingresso e d’uscita nell’area di riferimentoI dati sono disponibili su scala regionale, provinciale e comunale e sono aggiornati entro le ore 12 di ogni giorno.